Hastanede yaşlı kadına eziyete 4 tutuklama talebi

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı bir kadının yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğunu gösteren videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

9 GÖZALTI

Olayla ilgili 7'si İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa'da olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ



Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Yaşlı hastanın üzerine para koyan Ali E'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı ise "eziyet" ve "beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

3 şüpheli de aynı suçlardan haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.



Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.



Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan 4-5 ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlunun olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖRÜNTÜLERLE HASTANEYE ŞANTAJ



Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.'nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de ''Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim'' yazdı.



Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat'ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı.



''EĞLENCE AMAÇLI ÇEKTİK''



Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, "Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu" dediği öğrenildi.