Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Uzuntel idaresindeki otomobil, Çağlalık mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
Otomobildeki Nuray Uzuntel kaza yerinde, Perihan Uzuntel ve Sekibe Gökpınar ise kaldırıldıkları Dörtyol Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Uzuntel ile 3 yaşındaki oğlu Ali Sebahattin Uzuntel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Hatay'da otomobil devrildi: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, iki kişi yaralandı.