Hava durumu: Erzurum'da kar, İstanbul'da güneş

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Erzurum ise güne kar ile uyandı,

Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

02 Kasım 2019 - (Cumartesi)

Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; #Siirt #Şırnak #Bitlis ve #Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. pic.twitter.com/uDqFw1sY56 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 2, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.



Cumartesi günü hava bulutlu, gece 11, gündüz 17 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava, pazar günü rüzgarın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor.



Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gece 16, gündüz ise 24 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.



Halk arasında "pastırma yazı" olarak alınan kasımda mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının, ay ortasından itibaren düşeceği değerlendiriliyor.



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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 17

İzmir: Az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18