Hava durumu: Marmara için rüzgar ve sis uyarısı

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.



Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.



Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.



Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



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