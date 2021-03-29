Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yeni haftada da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

İstanbul'a kış havası hakim, yağmur ve kuvvetli poyrazla sıcaklığın 6-7 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da hava bulutlu, İzmir'in iç kesimlerinde kısa süre yağmur var, hava soğuk ve rüzgarlar kuvvetli esecek.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Marmara Bölgesi; yarını yağmurlu, rüzgarlı ve soğuk geçirecek. Hisserilen sicaklik 5-7 derecelerde. Çarşamba da hafif yağmurla birlikte poyraz kuvvetli esecek.



ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞMUR KUVVETLENECEK

İç Anadolu'da hafif yağış var. Çarşamba bölgenin güneyinde, perşembe ise çoğu kentinde yağmur kuvvetlenecek.

RÜZGARIN KUVVETLİ 70 KM'YE ÇIKIYOR



Ege'de hava çoğunlukla bulutlu geçecek. Denizli, Fethiye, Muğla kesiminde sağanak yağış var, diğer yerlerde yağmur daha hafif ve yerel olacak. Bölgede yağış çarşamba da sürecek. Ege Denizi'nde karayelin hızı 70 km'ye çıkıyor.



Akdeniz'de Isparta ve Burdur yağmurlu, Adana-Mersin kesimi de biraz kapalı.



Karadeniz bulutlu ve yağış az. Doğu Anadolu'da sabahları don var.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu tahminiyse şu şekilde yer aldı: