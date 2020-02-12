Hava durumu: İstanbul'da yağmura bir günlük ara (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Lodos batıda sıcaklıkları yükseltirken Marmara'nın tamamında sıcaklıkları artırıyor. Sıcaklıkların artmasına bağlı olarak Marmara'da, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yağışlar sağanak şeklinde görülüyor.

İç kesimlerde görülen yağışların ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğusunda ise yoğun kar yağışı ve soğuk hava bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde) yağmur ve kar erimeleri, yükseklerinde kar yağışlarına ise dikkat edilmesi noktasında Meteoroloji uyarıda bulundu.

12 Şubat 2020 - (Çarşamba)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gHfbMQRZ1i — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 12, 2020

ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI

Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(12- 18 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/mBMDXbEFzT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 11, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde bugün sağanak yağmur geçişleri var. Yarın ise Marmara'da yağmur kesilecek. Kuzeyli rüzgarlar ile birlikte bölgede sıcaklıklar azalacak. Özellikle cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kuvvetli karayel ile birlikte yağışların şiddetli olarak görülmesi bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, 12°C



Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu, 12°C



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı, 16°C



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı, 18°C



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu, 8°C



Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, 13°C



Adana: Parçalı ve çok bulutlu , 9°C



Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, 15°C



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, 4°C



Eskişehir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, 5°C



Bolu: Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı , 6°C



Düzce: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 11°C



Kastamonu: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 6°C



Amasya: Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı , 7°C



Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, 10°C

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, 10°C



Kars: Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -5°C



Malatya: Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı , 0°C



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, 2°C



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu , 0°C

