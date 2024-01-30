Havalar ne zaman ısınacak? İşte Meteoroloji'den güncel bilgiler

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkisini yitiriyor. İstanbul'da iki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın gece saatlerinden itibaren kenti terk etmesi bekleniyor. İşte, Meteoroloji'den güncel bilgiler...



İki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, perşembe gününden itibaren kademeli olarak artacak sıcaklıkların ise, hafta sonuna kadar 10 derece üzerine çıkarak 12 ila 13 dereceleri bulması tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların, 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, 2-15 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı, 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.



