Havalimanlarında 53 kilo insan saçı ele geçirildi

Şüphelinin beraberindeki valizlerin x-ray taramasından geçirilmesiyle tarama görüntüleri sonucu valizlerde şüpheli yoğunluk olduğu görüldü.

Söz konusu durum üzerine ekipler detaylı arama başlattı ve valizlerden 33 kilogram ağırlığında gerçek olduğu tespit edilen insan saçı çıktı.

İKİNCİ OPERASYON



Yürütülen ikinci operasyonda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli ekipler devredeydi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcuyu takibe alan ekipler, yolcuyu gümrük salonundan çıkmak üzereyken durdurdu. Şüphelinin x-ray taraması yapılan valizlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama başlatıldı. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle yürütülen iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram gerçek saç ele geçirilirken, ticari faaliyetlere konu olduğu bilinen saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.