Hayvanları koruma derneği üyesinden köpeğe tekme

Samsun’un Atakum ilçesinde barınakta beslediği köpeğe tekme attığı görüntüleri ortaya çıkan Birleşik Hayvanları Koruma Derneği (UPA) üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, istifa etti.



Olay, 1 Aralık'ta ilçenin İncesu Yalı Mahallesi'nde UPA'ya ait hayvan barınağında yaşandı. Barınaktaki köpekleri beslemeye giden dernek üyesi Dr. Oğuz Bozkurt Sınar, kendisine arkadan yaklaşan köpeğe geriye doğru tekme attı. Köpek aldığı darbe ile savrulurken, Sınar elindeki cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti.

Sınar'ın köpeği tekmelediği anlar, bazı hayvanseverler tarafından barınağa gizlice yerleştirilen kamera tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Sınar dernek üyeliğinden istifa etti. Dernek yöneticileri de barınağa konulduğu iddia edilen gizli kamera ile ilgili savcılığa suç duyurusu için hazırlık başlattı.

"İSTEMSİZ BİR HAREKET YAPTIM"



Dr. Sınar, hayvanlara karşı art niyetinin olmadığını belirterek, "Böyle olsa her gün hayvanları beslemeye gitmez, evimde otururum. Başkanımızın rahatsızlığından dolayı 4 aydır kendi başıma faaliyetlerde bulunuyorum. Köpeğimiz bana arkadan sarılmasıyla bacağımdaki yaranın acı vermesiyle bir anda refleksle istemsiz bir hareket yaptım" dedi.



Hayvanlara zarar verme gibi bir maksadının olmadığını söyleyen Sınar, "Görüntünün yalnızca bir kısmını yayınlayarak art niyetli bir hedef belirlenmiştir. Oysa videonun öncesi ve sonrasında koca bir tencere içinde pişmiş yemek getirdiğim anlar yer alıyor” diye konuştu.

"KAMERA KOYANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATTIK"



UPA Başkanı Haydar Aksu da derneğin yöneticisi Oğuz Bozkurt Sınar'ın geceleri hayvanları beslemeye gittiğini belirterek, "Besleme sonrası oradan ayrılırken köpeğin arkadan üstüne atlamasıyla, arkasında bulunan yarasından dolayı ani refleks yapmış istemsiz bir şekilde. Kendisi birey olarak vakfımıza her yıl 400 bin TL maddi destek veren bir üyemizdir. Kendisi bu işe gönüllü olmuş, bu iş için çabalayan bir kişidir. Yerleşkemize kamera koyan kişiler ve bu olayı rant haline çekmek isteyen bireylerle adli sürecimiz başlamıştır. Olayda bir kasıt ve zarar verme yoktur" ifadelerini kullandı.