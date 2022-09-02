HDP'den ortak aday çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhalefete "ortak aday" çağrısı geldi.



''TEMEL İLKELERDE UZLAŞALIM, SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA KAZANALIM''



Cumhuriyet gazetesine konuşan Sancar, "Ortak aday konusunda şimdiye kadar herhangi bir partiyle görüşmedik" dedi.



6'lı masanın çalışmaları hakkında kimi zaman bilgilendirildiklerini söyleyen Mithat Sancar, şöyle konuştu:

"Açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Gelin, bu ülkeyi demokrasiye, adalete ve barışa götürecek yolu açacak bir programın temel ilkelerinde uzlaşalım ve seçimi birinci turda açık farkla kazanalım.''

Sancar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmalarına ise karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.

