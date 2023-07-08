"Hedef Kızılelma" belgeselinin 2. bölümü bugün yayınlanacak

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR ANLATIYOR



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda, Kızılelma'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor.



Hedef Kızılelmabelgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikâyesi bu bölümde de devam ediyor.



Hedef Kızılelma belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor.



Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında Ergin Saygun ve Ömer Faruk Küçük’ün de bulunduğu emekli üst düzey askerler, Bayraktar ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor.



Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar Kızılelma belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.



HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI



Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, 27 Nisan-1 Mayıs'ta düzenlenen TEKNOFEST 2023'te taarruzi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, insanlı savaş uçakları SoloTürk ve Türk Yıldızları ile defalarca filo konseptinde kol uçuşları gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024'te seri üretime geçilmesi planlanıyor.



Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025'te TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. İstanbul ve İzmir'de ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA'yı şimdiye kadar yüz binlerce vatandaş ziyaret etti.



REKOR SÜREDE UÇTU



Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.



Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.



8,5 ton kalkış ağırlığı, 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.



İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun