Her şey babanın eve yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktı: 7 yaşındaki çocuğa insan dışkısıyla eziyet

Kayseri’de eşinden şüphelenen bir kişinin eve yerleştirdiği ses kayıt cihazı, Fatma Y. isimli kadının üvey kızına yaptığı işkenceyi ortaya çıkardı.

Olay, 18 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Kayseri’de yaşandı. İddiaya göre, baba C.Y., oğlu R.Y.’nin 15 Ağustos 2020’de ranzadan düşerek ölmesi sonrası kızı B.Y.’nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu.

Baba C.Y.’nin koyduğu ses kayıt cihazında eşi Fatma Y.’nin, üvey kızı B.Y.’ye farklı tarihlerde hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı.



Babanın şikayeti üzerine Fatma Y. hakkında eziyet suçundan dava açıldı.



“BABASI BENİMLE İKİNCİ KEZ EVLENMEZDİ”



Kayseri 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Fatma Y. ile taraflar hazır bulundu.



Suçlamaları kabul etmeyen Fatma Y., “İddia edildiği gibi B.Y.’ye hiç bir kötü muamelem olmadı. C.Y. ile ikinci evliliğimi yaptım. Babası ile evlendiğimde B.Y., 2 yaşındaydı. Ses kaydı alındıktan 2 sene daha evli kaldık. Bir kez boşandık. Tekrar evlendik. Böyle bir şey yapmış olsaydım, B.Y.’nin babası benimle ikinci kez evlenmezdi.” dedi.



“HAKARET EDİP, OKLAVAYLA DÖVERDİ”



Üvey annesinin kendisine şiddet uyguladığını anlatan mağdur B.Y. ise “Banyoda saçımızı çekiyordu. Kafamızı suya daldırıp, orada bekletiyordu. Babam işten dönünce bize iyi davranıyordu. Hakaret edip, oklavayla döverdi. Tuvaleti yedirirdi, acı biber yedirirdi.” diye konuştu.



İşe gittiğinde çocuklarına zulmedildiğini öğrendiğini söyleyen C.Y. de “Akşam eve geldiğimde herkes sessiz. Ama işe gittiğimde evlatlarımı dövmüş. Psikolojilerini bozmuş. Kızım her gün işe gittiğimde dayak yediklerini söyledi.” dedi.



SAVCININ MÜTALAASI



Savcı ise mütalaasında sanığın üvey çocuğu olan mağdura yönelik hakaret içerikli sözler söylediği, insan dışkısı yedirdiği süreç içerisinde insan onuruna yakışmayan, birden çok eylemde bulunduğu anlaşılmakta, her ne kadar sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından kamu davası açılmışsa da eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde mağdura yönelik insan onuruna yakışmayan acı çekmesine ve aşağılanmasına yol açan sistematik süreklilik arz eden fiilleri gerçekleştirdiği, eylemin bir bütün halinde eziyet suçu kapsamında kaldığı, çocuğa karşı işlediği göz önünde bulundurularak sanığın eylemine uyan TCK96/2-a ve 53 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istedi.



MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI



Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.’yi, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında iyi hal indirimi yapmadı.



B.Y.’NİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ



B.Y.’nin avukatı Mustafa Avşar’ın sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdığı öğrenildi.



Diğer yandan B.Y.’nin babası ile Fatma Y.’nin boşanma aşamasında olduğu, davalarının sürdüğü belirtildi.