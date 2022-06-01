Hırsızı elindeki gül dövmesi yakalattı

Haberler - DHA 01.06.2022 - 17:42
İstanbul'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta saat 05.30 sıralarında, penceredeki demir korkuluklardan tırmanarak eve giren şüpheli, cep telefonu, 110 euro, 700 dolar, 825 lira ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarını çaldı.
Şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Şüpheli, elindeki gül dövmesinden tespit edildi.
E.Ç., 30 Mayıs'ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yakalandı.
Benzer suç kayıtları olduğu anlaşılan E.Ç., tutuklandı.