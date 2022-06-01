Hırsızı elindeki gül dövmesi yakalattı

İstanbul Şişli'de girdiği evden para ve cep telefonu çalan şüpheli, elindeki gül dövmesinden tespit edilerek yakalandı.

Haberler - DHA 01.06.2022 - 17:42

Hırsızı elindeki gül dövmesi yakalattı

'un Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta saat 05.30 sıralarında, penceredeki demir korkuluklardan tırmanarak eve giren şüpheli, cep telefonu, 110 euro, 700 dolar, 825 lira ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarını çaldı.

Şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüpheli, elindeki gül dövmesinden tespit edildi.

E.Ç., 30 Mayıs'ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yakalandı.

Benzer suç kayıtları olduğu anlaşılan E.Ç., tutuklandı.

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