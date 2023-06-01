Hortum nedir, nasıl oluşur, neden olur?

Hortum öncesinde;



Öncelikle tüm afetleri kapsayacak şekilde afet ve acil durum aile planı ile afet ve acil durum çantası hazırlayın.



TV’de, radyoda veya sosyal medyada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla gelebilecek hava durum raporlarını takip edin.



Yardıma ihtiyaç duyuyorsanız hemen 112’yi arayın.



Havanın olağandışı bir şekilde değiştiğini fark ettiğinizde yetkili kurumlardan gelebilecek uyarıları takip edin. Gerekiyorsa sığınacak bir yer planlayın.



Hortum sırasında;



Hortum sırasında hemen sığınacak bir yer arayın. Uçuşabilecek parçalara karşı başınızı koruyun.



Bina içindeyseniz:



Elektrik şalterini, su ve doğalgaz vanalarını kapatın!



Sığınağınız varsa hemen sığınağa gidin. Sığınağa ulaşmak için asansörleri kullanmayın!



Sığınağınız yoksa penceresiz odalara (banyo, koridor gibi) sığının



Kapı ve pencereleri kapalı tutun!



Sağlam bir nesnenin yanında veya altında çök-kapan-tutun yaparak, hortum bitinceye kadar bekleyin (Vücudunuzu battaniye ya da benzeri kalın örtülerle koruyabilirsiniz.)



Dışardaysanız:



Açık alandaysanız, kararınıza etki edebilecek pek çok etken olabilir.



Öncelikle sığınacak güvenli bir yer arayın.



Uçuşabilecek parçalara karşı öncelikle başınızı koruyun.



Köprü, üstgeçitler ile enerji nakil hatlarından uzak durun!



Düz ve alçak alanları sığınmak için tercih edin!



Bir aracın içinde sığınmanız gerekirse, emniyet kemerini takarak başınızı bir örtüyle koruyun.



Hortum sonrası:



Mahsur kalırsanız, duvara ya da musluk borularına vurup arama kurtarma ekiplerine yerinizi bildirebilirsiniz.



Resmi açıklamaları ve uyarıları takip edin.



Telefon veya sosyal medya aracılığıyla ailenizi ve arkadaşlarınızı kontrol edin.



Hasarlı yapılardan ve enerji hatlarından uzak durun.



Hortum sonrası enkaz parçalarını kaldırırken dikkat edin. Koruyucu kıyafetler giyin. Gerekiyorsa yardım çağırın.



Sigorta işlemleriniz için evinizdeki, aracınızdaki hasarları fotoğraflayın.



Evinizde elektrik yoksa olası bir yangına neden olmamak için mum yerine pilli fenerler kullanın.



