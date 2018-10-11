HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir açıklama geldi.

Kurul'da FETÖ nedeniyle hala işlemleri devam eden hakim ve savcılar olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şunu diyemem; 'bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten. Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor" dedi.

Yılmaz şöyle devam etti:

"ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Sürekli çalışma var. Teftiş Kurulu bu iddiaları değerlendiriyor, gerekli araştırmaları, çalışmaları yapıyor.

Evvela ihbarın ciddiyeti kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Ciddi bulunanlar, daha geniş araştırma için Teftiş Kurulu'na veriliyor. Teftiş Kurulu daha geniş bir araştırma sonunda delilleri çok ciddi bulursa Genel Kurula indiriyoruz, burada değerlendiriyoruz."