Beylikdüzü’nde E-5 yanyolda kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Beylikdüzü’nde durakta bekleyen taksiye arkadan başka bir otomobil çarptı.
Olay, sabah saat 06.30 sıralarında yolun Avcılar yönünde meydana geldi.
İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Fatih S. kontrolündeki 34 TKH 23 plakalı ticari taksiye, Sezer G. kontrolündeki 34 RB 6959 plakalı araç arkadan çarptı.
Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısındaki refüje çıktı.
Sezer G. kontrolündeki otomobil yanyol üzerindeki üst geçidin altında bulunan simit tezgahına çarpmaya ramak kala durabildi.
Yaşanan kazada her iki sürücüde hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yanyol üzerinde yoğun trafik oluştu.
Polisin kontrolüyle trafik akışı sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.
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