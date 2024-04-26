Beylikdüzü’nde E-5 yanyolda kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Beylikdüzü’nde D-100 karayolu yanyolda sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Yanyolda bekleyen ticari taksiye, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Taksi refüje savrulurken, otomobil simit tezgahına çarpmak üzereyken durdu. Otobüs durağına yakın bir noktada yaşanan kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Beylikdüzü’nde E-5 yanyolda kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

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Beylikdüzü’nde durakta bekleyen taksiye arkadan başka bir otomobil çarptı.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında yolun Avcılar yönünde meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Fatih S. kontrolündeki 34 TKH 23 plakalı ticari taksiye, Sezer G. kontrolündeki 34 RB 6959 plakalı araç arkadan çarptı.

Ticari taksi çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısındaki refüje çıktı.

Sezer G. kontrolündeki otomobil yanyol üzerindeki üst geçidin altında bulunan simit tezgahına çarpmaya ramak kala durabildi.

Beylikdüzü’nde E-5 yanyolda kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu - 1

Yaşanan kazada her iki sürücüde hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yanyol üzerinde yoğun trafik oluştu.

Polisin kontrolüyle trafik akışı sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

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