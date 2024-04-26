Beylikdüzü’nde E-5 yanyolda kaza: Bölgede trafik yoğunluğu oluştu

Yaşanan kazada her iki sürücüde hafif yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yanyol üzerinde yoğun trafik oluştu.



Polisin kontrolüyle trafik akışı sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.