Bin 500'e yakın hakim-savcıya FETÖ soruşturması başlatıldığı iddiasıyla ilgili, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.



HSK'nın gündeminde böyle bir soruşturma olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Birinci Daire'nin bin 500 hakim ve savcıyla ilgili verdiği soruşturma izni de mevcut değil" dedi.



Bugün bir gazetede yer alan haberde 4 Yargıtay üyesi ve bin 500'e yakın hakim-savcının, FETÖ bağlantılı mahrem imamlar ve ankesörlü telefon soruşturmasına dahil edildiği iddia edilmişti.

