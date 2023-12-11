Husumetli ailelerin kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Olayla ilgili olarak S.B. isimli kişi şüpheli olarak yakalanırken, başlatılan soruşturma sürüyor.