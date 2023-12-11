Husumetli ailelerin kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şırnak’ta husumetli aileler arasındaki kavgada kan aktı.
Olay, sabah saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Ahmet Gün olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uludere Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Olayla ilgili olarak S.B. isimli kişi şüpheli olarak yakalanırken, başlatılan soruşturma sürüyor.
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