İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da 80 bin düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, “Başta İstanbul olmak üzere her şehrimizde denetimlerimiz, kontrollerimiz artarak ama hiç durmadan ara vermeden devam edecek. İnsan tacirlerine ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız.” diye konuştu.