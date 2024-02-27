İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da 80 bin düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzensiz göçle mücadelede son verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında 80 bin düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da 80 bin düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Törenine katıldı.

Bakan Yerlikaya burada İstanbul’daki düzensiz göçle mücadele verilerini açıkladı.

Kentte 1 Haziran 2023 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, “Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunların 201’i tutuklandı, 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul’da 80 bin düzensiz göçmen yakalandı - 1

Bakan Yerlikaya, “Başta İstanbul olmak üzere her şehrimizde denetimlerimiz, kontrollerimiz artarak ama hiç durmadan ara vermeden devam edecek. İnsan tacirlerine ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız.” diye konuştu.

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