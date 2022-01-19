İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Haberler - İHA - ntv.com.tr 19.01.2022 - 08:13
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 19:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği bildirildi.