İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

İstanbul'da dün akşamdan beri etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılacak bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Haberler - DHA 06.11.2021 - 08:49

İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

08.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

BUDO

08.00  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30  Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00  Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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