İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

Haberler - DHA 06.11.2021 - 08:49
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;
İDO
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)