İDO ve BUDO'dan sis nedeniyle sefer iptalleri

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;



İDO



08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



08.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı



BUDO



08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



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