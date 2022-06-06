İETT otobüsündeki taciz şüphelisi adli kontrolle serbest

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 16M numaralı İETT otobüsünde sabah saatlerinde Muhsin B. (45) adlı yolcunun, yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddia edildi.

Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu.

''BEN MÜHENDİSİM, 2 ÇOCUK BABASIYIM''



Otobüsteki yolcular tarafından yakalanan tacizcinin, “Kaçmam. Lütfen bırakın, haklısınız. Mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım. Özür dilerim“ demesi dikkat çekti.

Fotoğrafı çekilen kadın, “Fotoğrafımı çekmek ne demek?'' diye tepki gösterdi.

Tacizci şahsı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak fotoğrafın çekildiğini doğruladı.



Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne? '2 çocuk babasıyım' diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak Muhsin B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.A., şüpheliden şikayetçi olacağını söyledi.



'''TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE FOTOĞRAF ÇEKİYOR''

Şüpheli Muhsin B.'nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar'dan Ataşehir'e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi.

Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" dedi.



MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI



Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.'nin birden kendisine "Seni sapık kadının fotoğrafını çektin" diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B. fotoğrafını çektiği kadın E.A.'nın ise kendisine "Ben avukatım seni sapık" diye bağırdığını öne sürdü.



E.A.'nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü:



"Kendisine fotoğrafı benim çekmediğimi, hatta fotoğrafın çekildiğinden haberim bile olmadığını söyledim. Yanımda olan poşetlerin yere düşmesiyle hareket etmiştim, telefonum bu esnada fotoğraf çekmiş olabilir, hatta ara ara telefonumun benim dışımda fotoğraflar çektiğini söyledim. Şahıslar daha sonra polisi aradı.''

Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Muhsin B. "Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.



BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLARIN OLMADIĞINI SÖYLEDİ



Muhsin B. hakimlikteki sorgusunda ise mühendis olarak yoğun olarak çalıştığını, normalde kendi otomobilini kullandığını fakat olay günü otobüse bindiğini kaydetti.



Şüpheli telefonun bozuk olduğunu, telefondaki fotoğrafları kendisinin çekmediğini ve telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar olmadığını söyledi. 2 çocuğu olduğunu söyleyen Muhsin B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI



Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun ön görülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti.



Şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.



Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı.



Şüpheli Muhsin B. bu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.