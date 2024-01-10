İki kardeşin 3 yıl arayla acı kaderi

AĞABEYİ DE KAZAYA KURBAN GİTMİŞ



3 çocuklu Memiş çiftinin 2 erkek çocuklarını benzer kazalarda kaybettikleri ortaya çıktı. 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş’in ağabeyi Yasin Memiş’in de 10 yaşındayken bir aracın çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.



Amca Fazıl Memiş, servis sürücüsünün hatalı olduğunu öne sürerken 3 yıl önceki kaza ile ilgili de konuştu. Amca Memiş, “Çocuk cuma namazına gidecekken camiye geç kaldığı için üst geçidi kullanmayıp demir korkulukların üzerinden atlıyor. Çocuk karşıya geçerken 120 kilometre hızla gelen araç, o yolda o hız hiç normal değil, çocuğa vuruyor. Vurduktan sonra durmayıp kaçıyor. Daha sonra serbest kaldı.” dedi.