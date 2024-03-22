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İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis

Kayseri'de 50 yaşındaki bir adam, 13 ve 14 yaşındaki iki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis

'de iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ö.Y. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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