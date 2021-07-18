Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Kurban Bayramı namaz saatleri

2021 Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre il il Türkiye bayram namazı saatleri...

Anadolu Ajansı 18.07.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 18.07.2021 - 11:07

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Kurban Bayramı namaz saatleri

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Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

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