İl Sağlık Müdürü uyardı: Aksaray 4'üncü dalgayı yaşıyor

Aksaray, normalleşmenin başlamasından bu yana vaka artışıyla dikkat çekiyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, düzenlediği basın toplantısında, kentte pandemide gelinen son durumu açıkladı.



Aksaray'da 4'üncü dalganın yaşandığını ve vaka sayılarının hızla artış gösterdiğini belirten Yeşildağ, aşılama oranının da düşük olduğuna dikkat çekti. İldeki pozitif vaka oranın giderek arttığını söyleyen Yeşildağ, yaşanan her salgın dalgasında hastane ve sağlık çalışanları olarak sıkıntı yaşadıkları konusunda uyarıda bulundu.

''ÇOK YÜKSEK BİR RAKAM''



Yeşildağ, ''Bu zamana kadar 250 bin test yaptık. Şu an günlük bin 500 test yapıyoruz. Bu çok yüksek bir rakam'' dedi.

Geçen dönemde yayımlanan haritaya göre, Aksaray'ın vaka sayısının en az olduğu illerden biri olduğunu belirten Yeşildağ, ''100 binde görülen vaka sayısı 25-30 bandında gidiyordu. Sonra bu rakam 50 oldu ve arkasından 180 oldu. Önümüzdeki gün açıklanacak listede 300’ü geçeceğiz. Belki de Türkiye’de en fazla vaka sayısı olan il olarak bakanlık açıklayabilir'' açıklamasında bulundu.



Yeşildağ, yoğun bakımlara yatan hasta sayısının ciddi şekilde arttığını servisleri tekrar açmaya başladıklarını söylerek duruma dikkat çekti.

'Bunun iki sebebi var' diyen Yeşildağ, durumu şöyle açıkladı:



''Birincisi, vatandaşlarımız uyması gereken tedbirleri kenara bıraktı. Kapalı alanlarda maske takmıyorlar ve kendi tedbirlerini ihmal ediyorlar. İkincisi, aşı noktasında İç Anadolu Bölgesi'nde en az aşı yaptıran iliz. Komşu illere baktığımızda Niğde, Konya, Ankara, Nevşehir, Kırşehir bizden üstte. Bize ne oluyor da aşıyı bu kadar geciktiriyoruz? Bölgede 'kırmızı' olarak kaldık, valiliğimiz desteği ile hızlı bir şekilde 'turuncu' listeye geçtik. Şimdi ise ancak aşılama ile 'mavi'ye dönebiliriz"