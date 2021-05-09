Ilgaz ve Yaralıgöz dağlarına ilkbaharda kar yağdı

KastamonuIlgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışının ardından çam ağaçlarının üzeri karla kaplandı.



Yurduntepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu alanda da kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.



Yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplanan Yaralıgöz'ün eteklerinde çiçek açan ağaçlar ve yeşile bürünen orman seyrine doyum olmayan görüntüler sundu.