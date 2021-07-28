İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (17-23 Temmuz)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İlk sırada yer alan Siirt, vaka oranıyla dikkat çeken illerden oldu. İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu. Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte, ''Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım'' uyarısında bulundu.

28.07.2021 - 11:35

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (17-23 Temmuz)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da  88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır olarak sıralandı. 

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