İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı (1-7 Mayıs 2021)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. Buna göre geçen haftaki haritaya göre İstanbul'da yüzde 32.3 düşüş görüldü.

10.05.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 18:11

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı (1-7 Mayıs 2021)

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Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesine yer verdi.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

Geçen hafta yayınlanan haritada 100 bin kişide 532,02 vaka sayısı görülen İstanbul, bu hafta 359,99'a gerileyerek yüzde 32.3'lük bir düşüş kaydetti.

İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"İstanbul (359,99), Kastamonu (340,08), Tekirdağ (318,48), Zonguldak (309,37), Erzurum (303,58), Kocaeli (297,76), Kırklareli (287,23), Bolu (282,72), Kütahya (273,46), Rize (270,94), Erzincan (270,02), Bayburt (264,92), Ağrı (264,27), Kayseri (261,00), Ordu (260,97), Bilecik (259,24), Ardahan (255,82), Nevşehir (254,79), Ankara (247,68), Eskişehir (245,83), Kırıkkale (243,99), Giresun (236,90), Sivas (234,00), Çanakkale (233,59), Konya (228,09), Kars (227,78), Tokat (224,13), Düzce (222,66), Karabük (222,48), Bartın (219,62), Çorum (218,25), Amasya (216,70), Karaman (216,54), Afyonkarahisar (212,64), Isparta (211,44), Bursa (207,97), Malatya (205,05), Edirne (204,53), Yozgat (204,25), Niğde (203,83), Balıkesir (200,20), Trabzon (198,55), Sakarya (197,67), Yalova (197,07), Çankırı (196,44), Kırşehir (189,27), Samsun (189,00), Gümüşhane (187,01), Burdur (170,73), Sinop (167,24), Aksaray (163,12), İzmir (161,92), Denizli (155,92), Iğdır (153,99), Elazığ (145,76), Manisa (145,25), Artvin (141,00), Gaziantep (134,83), Muğla (132,90), Kilis (132,36), Bitlis (132,20), Uşak (132,09), Antalya (131,38), Tunceli (123,44), Bingöl (122,09), Aydın (102,23), Muş (95,11), Adıyaman (94,55), Kahramanmaraş (91,68), Batman (91,25), Hakkari (89,84), Diyarbakır (86,97), Mersin (84,71), Osmaniye (79,12), Siirt (78,23), Hatay (72,20), Van (71,95), Şanlıurfa (66,89), Mardin (62,36), Adana (61,41), Şırnak (36,08)"

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