İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çekildiği MOBESE görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılığa başvurdu.



İmamoğlu'nun pazartesi gün kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi ile bir restoranda yemek yemesi tepkilere neden olmuştu.

Olayın ardından İmamoğlu'nun araçla giriş-çıkış görüntülerinin yer aldığı MOBESE kayıtları medyada yayınlandı.

Savcılığı verilen şikayet dilekçesinde, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan sistemin görev gereklerine aykırı şekilde kullanıldığı" belirtildi.

Görüntülerin hukuka aykırı şekilde başkalarına verildiği vurgulandı.