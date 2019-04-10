Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 erkek cesedi buldu.
Olay yerinde yapılan incelemede yabancı uyruklulara ait olduğu belirlenen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Cesetler, savcılık işlemlerinin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İran sınırında 2 ceset bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Van'da İran'a sınır olan Kaşkol Mahallesi kırsalında iki erkek cesedi bulundu.
Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.