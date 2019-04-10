Van'ın Başkale ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 erkek cesedi buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede yabancı uyruklulara ait olduğu belirlenen cesetler, Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cesetler, savcılık işlemlerinin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.