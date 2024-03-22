İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'da İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Fatih Koç (35) yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İbrahim Cengiz’in (61) kullandığı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü çarpıştı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüleri ile midibüsteki işçiler Burak Partal, Muhammet Yıldırım, Murat Gümüş, Medine Acar, Bahadır Bozan ve Sebahat Bozan yaralandı.