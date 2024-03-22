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İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

'da İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Fatih Koç (35) yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı öne sürülen İbrahim Cengiz’in (61) kullandığı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü çarpıştı.

İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, araç sürücüleri ile midibüsteki işçiler Burak Partal, Muhammet Yıldırım, Murat Gümüş, Medine Acar, Bahadır Bozan ve Sebahat Bozan yaralandı.

İşçi servisi ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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