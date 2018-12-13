Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerin taşıyan servis midibüsünün önünde seyreden servis midibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Çorlu ilçesinden Ergene'deki fabrikalara işçileri taşıyan Atilla A., yönetimindeki servis midibüsü, önünde seyreden Ömer D., yönetimindeki işçi servis midibüsüne arkadan çarptı.
Kazada iki araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.