İşçinin testi pozitif çıkınca fabrikada üretim durdu

İşçiKocaeli’de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin corona virüs testi pozitif çıkınca üretim durduruldu.



Bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli işçi rahatsızlandı. İşçinin corona virüs testinin pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alındı.



İŞÇİLER KARANTİNA İSTEDİ

Dün mesai bitiminin ardından toplanan işçiler, aynı ortamda çalışmaları nedeniyle virüsten etkilenme durumlarının olduğunu belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13'üncü maddesince belirtilen ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığını, 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almak istediklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13'üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacaklarını belirtti.



"HUKUKSAL HAKKIMIZI KULLANIYORUZ"

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi yaptığı açıklamada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz" dedi.



Fabrika yöneticileri üretimi durdurduklarını, bu konuda alınacak önlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

