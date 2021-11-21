Işıl hemşire corona virüse yenildi

Haberler - DHA 21.11.2021 - 22:39
İzmit'te Seka Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire Işıl Dalgın, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin corona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüs testi yaptırdı.
Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, corona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.