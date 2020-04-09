"İşin ciddiyetini anlamayanlar var" (Antalya'da kumar oynayan 13 kişiye 57 bin lira ceza)

Antalya'da kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 13 kişiye toplamda 57 bin 200 lira para cezası kesildi. Vali Karaloğlu, salgına rağmen kumar oynayanlardan ele geçirilen malzemelerin fotoğrafını  Twitter hesabından "İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" mesajıyla paylaştı

Anadolu Ajansı - DHA 09.04.2020 - 03:28

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir eve yapılan baskında 13 kişiye hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesildiğini belirterek, "İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" ifadesini kullandı.

Vali Karaloğlu, "İlginç olaylar yaşanıyor" diye başladığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız, kişi başı kumar oynamaktan 1250, sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150 lira ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var."

Karaloğlu, "EvdeKalGazipaşa" etiketli paylaşımında, operasyonda ele geçirilen para ile kumarda kullanılan iskambil kağıtları, pul ve okey taşlarının bulunduğu fotoğrafa da yer verdi.

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