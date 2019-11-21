İSKİ: 1 yıl kurak geçse de su sıkıntısı yok

Yaz ve sonbahar aylarında ortalamanın altında yağış alan İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 38'lere düşmesi üzerine ortaya atılan, ‘günde 3 milyon metreküp su tüketen kentin 100 günlük su kaldı’ iddialarına İSKİ'den yanıt geldi.



İSKİ tarafından Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu’ya yapılan açıklamada, "İstanbul'da istatistiklere bakıldığında her 7 yılda bir kuraklık yaşanıyor. 2007 ve 2014 yılında yaşanan kuraklıklar bunun göstergesidir. Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi ya da 1 yıllık kuraklık yaşanması durumunda İstanbul'da su sıkıntısı yaşanması söz konusu değildir" denildi. Sadece barajlardaki su miktarının, günlük ortalama su tüketim miktarına bölerek “İstanbul'un şu kadar günlük suyu kaldı" demenin doğru olmadığı kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtilen açıklamada İSKİ'nin, İstanbul'daki barajların yanı sıra Melen, Yeşilçay ve Istrancalar'daki regülatörler gibi farklı su kaynaklarına da sahip olduğu hatırlatıldı.



İSKİ'den yapılan açıklamada şu bilgiler aktarıldı: "İstanbul'da 19 Kasım tarihi itibariyle son 10 yılın doluluk oranlarına bakıldığında, sıra dışı bir durum söz konusu değildir. Bugün itibariyle doluluk oranının yüzde 37.68 olmasına rağmen, 2016 yılındaki doluluk oranının yüzde 35.49, 2014 yılında yüzde 37.05 ve 2013 yılında yüzde 40 seviyesinde olduğu görülmektedir."



“TALEBİ KARŞILIYORUZ”



"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda yağışların gelmesi ve geçmiş yıllarda olduğu gibi barajların doluluk oranının kısa sürede yükselmesi bekleniyor" denilen açıklamada, "İstanbul, günlük 1 milyon metreküpe yakın bir su kaynağını barajların dışından, Melen ve Yeşilçay Regülatörleri Istrancalar ve yeraltı sularından karşılayabilmekte. İstanbul'da günde tüketilen 3 milyon metreküpün suyun, 400 bin metreküpü, yani yaklaşık yüzde 13.5'i işyeri ve sanayi tesislerinde gerçekleşmekte. Hali hazırda İstanbul'da günlük 3 milyon metreküp su tüketilmektedir ve Kurumumuz bu talebi fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır" ifadelerine yer verildi.



İstanbul'da su sağlayacak önemli kaynaklardan biri olan Melen ile ise, "3 kademe isale hattı tamamlanan Melen Projesi'nden günlük 1 milyon metreküpe kadar su temin edilebiliyor. Projenin nihai aşaması olan ve tek başına İstanbul'un 1 yıllık su ihtiyacını karşılayabilecek Melen Barajı'nın yapımı ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce sürdürülmektedir" denildi.



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