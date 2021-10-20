Ispanak krizi: Güzelavrat otu nasıl zehirler, belirtileri neler?

Ispanak demetlerinin arasına karışan güzelavrat otunun 1-2 saat içinde zehir etkisini gösterdiği ve göz bebeklerinde büyüme, tansiyonda yükselme ve halüsinasyona neden olduğu bildirildi.



Hopa'da yaşayan Cansu Lokumcu Kanberoğlu, Arhavi ilçesindeki pazardan ıspanak aldı. Ispanağı pişirip, yiyen Kanberoğlu ile oğlu Hazar Bulut, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve halüsinasyon şikayetleriyle Hopa Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Yapılan incelemede, anne ile oğlunun, ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Anne- oğul, 2 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Cansu Lokumcu Kanberoğlu, yaşadıklarını "Uyku, mide bulantısı, baş dönmesi ile halüsinasyon görmeye kadar ilerledi, çok korkunç süreçti" sözleriyle anlattı.

Oğlunun daha çok etkilendiğini söyleyen Kanberoğlu, şunları kaydetti:



"Çocuğumun halüsinasyon gördüğünü anladıktan sonra hemen Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gittik. Kan tahlilleri alındı, serum verildi. Trabzon'a sevk olacaktık ancak yoğunluk nedeniyle gönderilemedik. Hastanede 2 günlük bir sürecin ardından taburcu olduk. Umarım kimse bu durumu yaşamaz, bu konuyla ilgili tedbirlerin alınmasını istiyoruz."



"NABIZDA ARTIŞ, GÖZ BEBEKLERİNDE BÜYÜME"



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aynur Şahin de zehirlenmenin, halk arasında 'güzelavrat otu' olarak bilinen 'atropa belladonna'dan kaynakladığını belirtti.



Söz konusu bitkinin Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yaygın bir tür olduğunu belirten Şahin, "Bu bitkinin zehirli olmasının ana nedeni, içerisindeki etken maddesi. Normalde tıp ve eczacılık sanayinde bu maddeyi ilaç olarak kullanıyoruz. 'Atropin' adını verdiğimiz ilaç üretiliyor" dedi.

"1-2 SAAT İÇİNDE KENDİNİ GÖSTERİYOR"



Bitkinin direk tüketilmesi durumunda fazla etken madde alınmış olduğu için zehirlenmelere neden olduğunu dile getiren Şahin, semptomları şöyle sıraladı:



"Hasta bitkiyi tükettikten yaklaşık 1-2 saat sonra göz bebeklerinde büyüme, ağızda kuruma, ciltte kızarıklık, nabızda artış, tansiyonda yükselme, vücut ısısında artış ve tabi ki en önemlisi halüsinasyona neden oluyor. 'Antikolinerjik sendrom' dediğimiz zehirlenmeler, genellikle acil servis ünitelerinde destek tedavisiyle birlikte rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor."



"ÖLÜM NADİR GERÇEKLEŞİYOR"



Şahin, ölümlü vakaların nadir olduğunu da ifade ederek, "Hastalarımızın bir kısmının yoğun bakım ünitelerinde takibinin olması söz konusu oluyor" diye konuştu.



"HALKA BİLGİ VERİLMELİ"



Bitki zehirlenmelerine karşı halkın bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle market ve pazardan aldıkları sebzelerin içerisine karışmış farklı otların ve yaprakların mutlaka ayıklanarak temizlenmesi lazım. Burada esas zehirli olan ıspanak değil tüketiciye sunulan güzelavrat otu bitkisinin karıştırılması. Bu bitki genelde yeşil yapraklı, küçük mor çiçekleri ve mor üzüm şeklinde meyvesi olan bir bitki. Özellikle bahar ve yaz aylarında çocuklar bahçelerde bunu spontane olarak kazara tükettikleri için bu zehirlenmelerle daha sık karşılaşırdık ama bu son dönemde özellikle market veya pazardan alınan ürünlerdeki bu otun karışmış olma ihtimalinin bu tablolara sebebiyet verdiğini düşünüyoruz."