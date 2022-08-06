İstanbul Boğazı’nda 2 gemi çarpıştı

İstanbul Ahırkapı’da, Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı ‘SSI PROVIDENCE’ isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak getirildi.



Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı ‘Philipp Oldendorff’ adlı gemi henüz bilinmeyen bir nedenle ‘SSI PROVIDENCE’ adlı gemiye doğru sürüklenmeye başladı.



Botla gemiye erzak yükleyen çalışanlar sürüklenen gemiyi fark ederk iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.



Daha sonra Oldendorff isimli gemi , Providence’a isimli gemiye yandan çarptıktan sonra sürterek sürüklenmeye devam etti.



Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, kazaya karışan gemilerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.