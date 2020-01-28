İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına 94 bin 600 lira ceza

İstanbul Havalimanı'nda Libya uyruklu bir yolcunun valizinde 5'i ölmüş halde 36 saka kuşu bulundu.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen bir yolcudan şüphelenerek valizinde arama yaptı.



Aramada karton kutular içine saklanmış 36 adet koruma altında olan saka kuşu bulundu. Kuşlardan 5'inin öldüğü belirlenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü görevlileri kuşları teslim aldı.



31 kuşun, sağlık kontrolü sonrası tekrar doğaya salınacağı bildirildi.



Polis merkezine götürülen Libyalı yolcuya koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan 21 bin 600 lira, Çevre Kanunu'na muhalefet ve ekosistemi bozmaktan 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 lira idari para cezası kesildi.