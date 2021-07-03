İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor.



Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve kuvvetli sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen bölgede yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.



Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



DOĞUDA DA YAĞIŞ VAR

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.



Öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ağrı’nın doğusu ile Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 31, Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı ise Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 13, Iğdır ve Erzincan'da 19 derece kaydedildi.

