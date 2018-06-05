İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre, İstanbul'da öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması bekleniyor.



Vatandaşlar, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada da; Marmara Bölgesi'nde sabah saatlerinde İstanbul ve doğusu, öğleden sonra ise bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyurulmuştu.

