İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama

SON DAKİKA HABERİ: Kadıköy’de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binadan yaralı olarak çıkarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama

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Son dakika haberi! İstanbul Kadıköy'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama - 1

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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