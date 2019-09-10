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İstanbul Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Alperen Urun (24) ile Bektaş Aslan (29), 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek adliyenin bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki Urun ve Aslan, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları kişilere ateş açtı.



Bunun üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. Saldırıda dizinin altından yaralanan Cengiz Yılmaz (29), sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyardı. Kaçmaya devam eden şüphelilere ateş açan polis, Bektaş Aslan'ı ayağından vurarak durdurdu.

Olayla ilgili olarak Urun ile Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden Aslan, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.