İstanbul Maltepe'de eski koca dehşeti

İstanbul Maltepe'de saat 11.00 sıralarında iddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı.



Tartışma büyümesi üzerine Fatma Yılmaz'ı yere yatıran Murat Yavuz belindeki silahı çıkarılarak eski eşine ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı.

Saldırgan koşarak olay yerinden kaçarken, yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışmasında Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) aracına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, polis 10 adet boş kovan buldu.