İstanbul Sefaköy'de düğün konvoyundaki kişiler E-5'i kapatıp havaya ateş açtı.



Olay geçen pazar günü saat 15.30 sıralarında yaşandı. Düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelin aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı. Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

Florya mevkisinde gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki inerek yolu trafiğe kesti. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

ALT GEÇİTTE DE ATEŞE DEVAM



Bunlarla da yetinmeyen bir maganda, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafik birbirine kattı.



UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.



EMNİYET ARIYOR



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.