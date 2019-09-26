İstanbul Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı.
Çatıya sirayet eden yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikanın deposunda hasar meydana geldi.
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Anadolu AjansıTürkiye
Tuzla'da bir fabrikanın deposunda çıkan ve çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın boş bulunan deposunun elektrik panosunda yangın çıktı.