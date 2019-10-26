İstanbul Üsküdar'da çöp atmak yasaklanıyor

İstanbul Üsküdar’da yeni başlayan uygulama ile 1 Kasım’dan itibaren haftanın 2 günü hariç çöp atmak yasak hale geliyor.

Üsküdar Belediye'si geri dönüşüme dikkat çekmek için salı ve cuma günleri çöp toplamayacaklarını belirtti. Yapılacak uygulama ile bu iki günde sadece ayrıştırılan kağıt, plastik, metal gibi atıklar toplanacak. Belirlenen günler hariç çöp atanlara ise ceza uygulanacak.

Dönüşümde Üsküdar Modeli ile başlatılan uygulama ayda 5 bin ton çöpün geri dönüştürülmesi hedefleniyor.