İstanbul Valisi Gül’den kaçak göçmenlere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki kaçak göçmenlerin kayıtlı oldukları illere gönderilmesine ilişkin konuştu. 24 Eylül tarihi itibariyle, başka illerde kayıtlı olan Suriyeli göçmenlerin, kayıtlı oldukları illere gittiklerini söyleyen Vali Gül, deprem bölgesinin istisna olduğunu belirterek, “Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül’den kaçak göçmenlere ilişkin açıklama

Valisi Davut Gül, mega kentteki kaçak göçmenlere ilişkin konuştu.

Kentteki kayıtsız göçmenlere 2 ay süre verildiğini, bu sürenin de 24 Eylül’de dolduğunu hatırlatan Vali Gül, “Suriyeli göçmenler, kayıtlı olduğu illere gidiyorlar. İstisnası, deprem bölgesi. Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.” dedi.

Gül, kentteki göçmenlere ilişkin verilerin de zaman içinde ilgili kurumlar tarafından açıklanacağını söyledi.

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