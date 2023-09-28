İstanbul Valisi Gül’den kaçak göçmenlere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentteki kaçak göçmenlere ilişkin konuştu.



Kentteki kayıtsız göçmenlere 2 ay süre verildiğini, bu sürenin de 24 Eylül’de dolduğunu hatırlatan Vali Gül, “Suriyeli göçmenler, kayıtlı olduğu illere gidiyorlar. İstisnası, deprem bölgesi. Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu.” dedi.



Gül, kentteki göçmenlere ilişkin verilerin de zaman içinde ilgili kurumlar tarafından açıklanacağını söyledi.

