İstanbul'a ulaştı: Uluslararası yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine ulaştırılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor.
Türkiye’ye yollanan çadır ve giysiler, TSK’ya ait askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.
Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden karayoluyla gönderilen 11 TIR yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.