İstanbul'a ulaştı: Uluslararası yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan İstanbul'a ulaşan 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet askeri kargo uçağı ile deprem bölgesine gönderiliyor.

İstanbul'a ulaştı: Uluslararası yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan bölgesine ulaştırılıyor.

İstanbul'a ulaştı: Uluslararası yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor - 1

merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor.

’ye yollanan çadır ve giysiler, TSK’ya ait askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

İstanbul'a ulaştı: Uluslararası yardımlar askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor - 2

Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden karayoluyla gönderilen 11 TIR yardım, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılacak.

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